В пудровом платье с обнаженными плечами: красивая Зендея на обложке глянца

Актриса сейчас на пике популярности, поэтому ее часто приглашают на фотосъемки.

27-летняя американская актриса Зендея стала главной звездой нового выпуска австралийской редакции Vogue. На обложке глянца звезда "Дюны" появилась в пудровом мини-платье с драпировками и обнаженными плечами от Louis Vuitton и аксессуарах – кольцах и браслетах – Bvlgari.

Также она примерила прозрачное боди, расшитое пайетками, которое сочетала с оверсайз-пальто от Stella McCartney.

В интервью Зендея рассказала о своей роли в фильме "Соперники", а также о славе и популярности, которые обрушились на девушку за последний год.

Напомним, ранее Зендея продемонстрировала "платье сирены" на Met Gala. Автором стал Джон Гальяно - креативный директор бренда Maison Margiela. Наряд имел косой крой и состоял из разных видов ткани: ламе, переливающейся органзы с полосами и бархата. Платье было выполнено вручную, и многие его элементы не просто пришиты руками, а также разрисованы и окрашены.

Зендея / Фото: Associated Press

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