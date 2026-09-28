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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В пудровом платье с пайетками и без бюстгальтера: красивая Дакота Джонсон на церемонии MTV Video Music Awards

Актриса появилась на сцене MTV VMA в сияющем наряде лаконичного силуэта и поздравила подругу с исторической победой.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон стала одной из звездных гостей церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Актриса вышла на сцену, чтобы вручить Тейлор Свифт награду Artist Director Honors — первую в истории MTV VMA награду, учрежденную для исполнителей, которые своим творчеством за камерой способствуют развитию искусства музыкального видео.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Для торжественного мероприятия Дакота выбрала длинное платье пудрового цвета от Calvin Klein, расшитое пайетками, которые красиво мерцали в свете софитов. Наряд имел тонкие бретельки и облегающий силуэт. Под ним не было бюстгальтера, что придало ее образу пикантности.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Актриса дополнила свой наряд светлыми босоножками на высоком каблуке с тонкими ремешками и бриллиантовыми украшениями Messika jewelry — колье с подвеской и несколькими кольцами.

У Джонсон были распущенные волосы с челкой и подкрученными кончиками. В макияже она сделала акцент на глазах и завершила лук красным маникюром.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

После объявления победительницы Дакота вручила Тейлор золотую статуэтку, и они эмоционально обнялись на сцене.

Тейлор Свифт и Дакота Джонсон / © Associated Press

Тейлор Свифт и Дакота Джонсон / © Associated Press

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