- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 169
- Время на прочтение
- 1 мин
В пудровом платье с пайетками и без бюстгальтера: красивая Дакота Джонсон на церемонии MTV Video Music Awards
Актриса появилась на сцене MTV VMA в сияющем наряде лаконичного силуэта и поздравила подругу с исторической победой.
Дакота Джонсон стала одной из звездных гостей церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.
Актриса вышла на сцену, чтобы вручить Тейлор Свифт награду Artist Director Honors — первую в истории MTV VMA награду, учрежденную для исполнителей, которые своим творчеством за камерой способствуют развитию искусства музыкального видео.
Для торжественного мероприятия Дакота выбрала длинное платье пудрового цвета от Calvin Klein, расшитое пайетками, которые красиво мерцали в свете софитов. Наряд имел тонкие бретельки и облегающий силуэт. Под ним не было бюстгальтера, что придало ее образу пикантности.
Актриса дополнила свой наряд светлыми босоножками на высоком каблуке с тонкими ремешками и бриллиантовыми украшениями Messika jewelry — колье с подвеской и несколькими кольцами.
У Джонсон были распущенные волосы с челкой и подкрученными кончиками. В макияже она сделала акцент на глазах и завершила лук красным маникюром.
После объявления победительницы Дакота вручила Тейлор золотую статуэтку, и они эмоционально обнялись на сцене.