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- Шоу-бизнес
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В пудровом платье с пикантным декольте: Лорен Санчес Безос в красивом образе собралась на свадебную вечеринку
Это второй выход пары после их роскошной свадьбы стоимостью 55 миллионов долларов.
Папарацци запечатлели Джеффа Безоса и Лорен Санчес Безос, когда они вышли из отеля Aman и садились в водное такси, чтобы отправиться на очередную свадебную вечеринку.
Лорен, как всегда, выглядела эффектно. В этот раз она надела элегантное платье-бюстье пудрового цвета длины макси с пикантным декольте. Сверху наряд был похож на мозаику: был расшит бисером и кристаллами, а также имел прозрачные вставки. Он прекрасно подчеркнул женственность силуэта и тонкую талию женщины.
Свой аутфит Санчес дополнила прической с мягкими локонами, макияжем с акцентом на глазах, французским маникюром и элегантными бриллиантовыми серьгами. В руке она держала черный клатч с кристаллами и надписью «Безос».
Джефф был одет в черный костюм и черную рубашку. На лице у него были солнцезащитные очки.
Напомним, Лорен Санчес к алтарю шла в роскошном кружевном белом платье от Dolce & Gabbana, в котором выглядела невероятно.