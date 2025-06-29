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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1746
Время на прочтение
1 мин

В пудровом платье с пикантным декольте: Лорен Санчес Безос в красивом образе собралась на свадебную вечеринку

Это второй выход пары после их роскошной свадьбы стоимостью 55 миллионов долларов.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лорен Санчес Безос

Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Папарацци запечатлели Джеффа Безоса и Лорен Санчес Безос, когда они вышли из отеля Aman и садились в водное такси, чтобы отправиться на очередную свадебную вечеринку.

Лорен, как всегда, выглядела эффектно. В этот раз она надела элегантное платье-бюстье пудрового цвета длины макси с пикантным декольте. Сверху наряд был похож на мозаику: был расшит бисером и кристаллами, а также имел прозрачные вставки. Он прекрасно подчеркнул женственность силуэта и тонкую талию женщины.

Джефф Безос и Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Свой аутфит Санчес дополнила прической с мягкими локонами, макияжем с акцентом на глазах, французским маникюром и элегантными бриллиантовыми серьгами. В руке она держала черный клатч с кристаллами и надписью «Безос».

Джефф Безос и Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Джефф был одет в черный костюм и черную рубашку. На лице у него были солнцезащитные очки.

Напомним, Лорен Санчес к алтарю шла в роскошном кружевном белом платье от Dolce & Gabbana, в котором выглядела невероятно.

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