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- Шоу-бизнес
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В пудровом платье с прозрачной юбкой: дочь Майкла Джексона в футуристическом наряде появилась на балу amfAR
27-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон любит одевать на мероприятия необычные платья.
Дочь покойного поп-короля Майкла Джексона — Пэрис Джексон — стала гостей благотворительного балла amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в городе Антиб.
На «красной» дорожке девушка появилась в красивом образе, который сочетал футуризм и чувственность. На ней было пудровое платье макси, состоящее из прозрачной шифоновой юбки с разрезом до талии и боди с корсетом, который переходил в структурный воротник с острыми концами, напоминавшими крылья.
Верх наряда был расшит блестками и бисером, между грудью был вырез в форме ромба, а длинные рукава прятались под прозрачной накидкой.
Аутфит Пэрис дополнила бежевыми босоножками на шпильках. Она сделала элегантную прическу, макияж в нюдово-бронзовых оттенках и украсила уши серьгами — лаконичными золотыми и в виде листьев с бриллиантами.
Напомним, Пэрис Джексон на благотворительном ужине в Лувре предстала в интересном черном платье с длинными рукавами от бренда Iris van Herpen. Наряд имел сложный лиф в стиле макраме с изящным плетением, похожим на паутину, которая обрамляла ее тело с татуировками и спадала струей в пол.