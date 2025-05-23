В пудровом платье с прозрачной юбкой: дочь Майкла Джексона в футуристическом наряде появилась на балу amfAR

Пэрис Джексон / © Associated Press

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Дочь покойного поп-короля Майкла Джексона — Пэрис Джексон — стала гостей благотворительного балла amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в городе Антиб.

Пэрис Джексон / © Associated Press

На «красной» дорожке девушка появилась в красивом образе, который сочетал футуризм и чувственность. На ней было пудровое платье макси, состоящее из прозрачной шифоновой юбки с разрезом до талии и боди с корсетом, который переходил в структурный воротник с острыми концами, напоминавшими крылья.

Пэрис Джексон / © Associated Press

Верх наряда был расшит блестками и бисером, между грудью был вырез в форме ромба, а длинные рукава прятались под прозрачной накидкой.

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Пэрис Джексон / © Associated Press

Аутфит Пэрис дополнила бежевыми босоножками на шпильках. Она сделала элегантную прическу, макияж в нюдово-бронзовых оттенках и украсила уши серьгами — лаконичными золотыми и в виде листьев с бриллиантами.

Пэрис Джексон / © Associated Press

Напомним, Пэрис Джексон на благотворительном ужине в Лувре предстала в интересном черном платье с длинными рукавами от бренда Iris van Herpen. Наряд имел сложный лиф в стиле макраме с изящным плетением, похожим на паутину, которая обрамляла ее тело с татуировками и спадала струей в пол.