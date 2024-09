В пудровом платье с прозрачным верхом: красивая Дженнифер Лопес в нежном образе пришла на вечеринку

Дженнифер Лопес стала гостьей вечеринки The Road to the Golden Globes Party, которая состоялась в отеле Four Seasons Hotel Toronto в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

Там звезда появилась в нежном аутфите. На ней было свободное асимметричное пудровое платье от бренда Chloé, которое имело прозрачный верх и многослойные рюши на подоле. Наряд Джен скомбинировал с бежевыми кожаными высокими сапогами и кремовым клатчем-футляром.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Лопес распустила волосы, сделала вечерний макияж с акцентом на глазах и нюдовый маникюр. Уши певица украсила роскошными золотыми серьгами с камнями от Sabyasachi, а на пальце красовалось массивное кольцо из этого самого комплекта.

Напомним, на премьере фильма "Неудержимый" (Unstoppable) у Торонто Дженнифер Лопес произвела настоящий фурор своим откровенным образом. На ней было сексуальное серебряное платье от Tamara Ralph с черными бантами по бокам. Под нарядом отсутствовало белье.

