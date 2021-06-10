В пудровом платье с рюшами: Даша Астафьева в нежном аутфите повеселилась на вечеринке

Певица выглядела очень нежно и привлекательно.

Даша Астафьева отдыхает сейчас с подругой – фотографом Соней Плакидюк – в Турции. Девушки повеселились на вечеринке в отеле.

Для похода на пати певица выбрала нежный образ. Она надела пудровое длинное платье с запахом и с рюшами. Его она сочетала с черными босоножками.

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

Волосы Астафьева собрала в гладкий пучок, надела на глаза очки-лисички в бежевой оправе, а уши украсила серьгами-кольцами.

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

"А чей получается человек, которого хочется откусить у всего вокруг? Откусить его со звуком, отрывающегося от круглой, такой идеальной части целого арбуза. Зная, что теперь все иначе.

Человек, который не пользуется "Привет" и "Пока", а бросает утопающей ей в подушке "Доброй" и "Спокойной". Для него хочется забрать все рожки и мороженое вместе с будкой сразу, чтобы этот мороженщик перестал шутить свои шуточки и отпустил этот взгляд обратно, ко мне. Ладно. Забирать не буду [я о будке]. Пусть стоит. Правильно. Мой!" – написала под фото Даша.

Кроме вечеринок певица также ходит загорать на пляж. Она похвасталась пышным бюстом в бикини.

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

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