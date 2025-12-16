ТСН в социальных сетях

225
1 мин

В пудровом платье с рюшей: красивая Екатерина Кухар на премьере балета "Лісова пісня"

Прима-балерина в нежном образе появилась на балете в Национальной опере Украины.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Кухар

Екатерина Кухар

В Киеве, на сцене Национальной оперы Украины, состоялась премьера балета "Лісова пісня" под руководством Екатерины Кухар.

Прима-балерина появилась на мероприятии в нежном образе. На ней было платье макси пудрового оттенка от бренда Tina Valerdi. Наряд имел длинные рукава и был украшен объемной рюшей.

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар

Платье Екатерина скомбинировала с остроносыми туфлями. Свой аутфит она дополнила аккуратной укладкой и вечерним макияжем.

Доминика Федорова, Екатерина Кухар, Ольга Грицишина, Валерий Хованов

Доминика Федорова, Екатерина Кухар, Ольга Грицишина, Валерий Хованов

Алексей Коваленко и Екатерина Кухар

Алексей Коваленко и Екатерина Кухар

Балет танцевали ученики и студенты Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, которым сейчас руководит Екатерина Кухар. Постановку для учеников и студентов адаптировал хореограф-постановщик Алексей Коваленко.

Анна Салимовская и Евгения Мубинова

Анна Салимовская и Евгения Мубинова

Главные партии в премьере исполнили: в роли Лукаша Валерий Хованов, образ Мавки воплотили Ольга Грицишина и Анна Салимовская, страстную Килину танцевала Доминика Федорова.

Анна Салимовская

Анна Салимовская

Валерий Хованов

Валерий Хованов

Доминика Федорова и Валерий Хованов

Доминика Федорова и Валерий Хованов

Кирилл Небелица

Кирилл Небелица

Накануне рождественско-новогодних праздников впервые в этом балете, в зимнем акте, выполнили фрагмент "Щедрика".

Ольга Грицишина

Ольга Грицишина

Александр Роговец

Александр Роговец

Ольга Грицишина и Валерий Хованов

Ольга Грицишина и Валерий Хованов

Премьеру посетили Валерия Мандзюк, Ксения Кошевая, Марина Аристова и другие.

Ольга Морозенко, Екатерина Кухар, Ольга Росошанская

Ольга Морозенко, Екатерина Кухар, Ольга Росошанская

Валерия Мандзюк

Валерия Мандзюк

Ксения Кошевая

Ксения Кошевая

Марина Аристова

Марина Аристова

Диана Лялина

Диана Лялина

