В пудровом платье с рюшей: красивая Екатерина Кухар на премьере балета "Лісова пісня"
Прима-балерина в нежном образе появилась на балете в Национальной опере Украины.
В Киеве, на сцене Национальной оперы Украины, состоялась премьера балета "Лісова пісня" под руководством Екатерины Кухар.
Прима-балерина появилась на мероприятии в нежном образе. На ней было платье макси пудрового оттенка от бренда Tina Valerdi. Наряд имел длинные рукава и был украшен объемной рюшей.
Платье Екатерина скомбинировала с остроносыми туфлями. Свой аутфит она дополнила аккуратной укладкой и вечерним макияжем.
Балет танцевали ученики и студенты Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, которым сейчас руководит Екатерина Кухар. Постановку для учеников и студентов адаптировал хореограф-постановщик Алексей Коваленко.
Главные партии в премьере исполнили: в роли Лукаша Валерий Хованов, образ Мавки воплотили Ольга Грицишина и Анна Салимовская, страстную Килину танцевала Доминика Федорова.
Накануне рождественско-новогодних праздников впервые в этом балете, в зимнем акте, выполнили фрагмент "Щедрика".
Премьеру посетили Валерия Мандзюк, Ксения Кошевая, Марина Аристова и другие.