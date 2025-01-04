В пудровом платье с высоким разрезом: нежный образ победительницы "Холостяка-13" в эфире пост-шоу

Вчера состоялся специальный выпуск "Холостяк. Жизнь после проекта", во время которого стало известно о судьбе отношений главного героя Александра Будько Терена и его избранницы Инны Белень. После завершения проекта пара осталась вместе.

В эфире Инна появилась в нежном аутфите. На ней было пудровое длинное платье с корсетным верхом, обнаженными плечами и лифом, расшитым пайетками и бисером.

Инна Белень и Александр Терен/stb.ua

Наряд также имел высокий разрез, который позволил девушке продемонстрировать свои стройные ноги.

Инна Белень и Александр Терен/stb.ua

Лук Белень дополнила туфлями на шпильках в тон. У нее была красивая прическа с локонами и макияж в нежных оттенках.

Инна Белень и Александр Терен/stb.ua

Напомним, Инна Белень показала фото топлес.

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