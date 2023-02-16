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В пудровом жакете и джинсах с дырками: стильная Ева Лонгория в объективах папарацци

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
822
Время на прочтение
1 мин
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В пудровом жакете и джинсах с дырками: стильная Ева Лонгория в объективах папарацци

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

47-летнюю звезду "Отчаянных домохозяек" фотографы подловили в отличном настроении и в модном наряде.

Ева Лонгория попала под прицел папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Актриса выглядела стильно.

На ней был пудровый жакет оверсайз, такого же цвета топ и голубые джинсы с дырками на коленях.

Лук Ева дополнила бежево-коричневыми босоножками на шпильках и большой белой сумкой с надписью Tequila и коричневыми кожаными ручками.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Лонгория собрала волосы в высокий пучок, сделала макияж с черными стрелками и помадой шоколадного оттенка и украсила шею золотыми и блестящими цепочками.

Она обрадовалась встрече с фотографами и мило им улыбалась.

Напомним, Ева Лонгория посетила международный кинофестиваль в Палм-Спрингсе. Она предстала там в лаконичном костюме от австралийского бренда Maticevski, состоявшего из блузки с драпировкой и разрезами на рукавах, а также брюк-палаццо.

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Дата публикации
Просмотры
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