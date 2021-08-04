В пудровой рубашке и костюме: стильная Рэйчел Вайс на съемках

В пудровой рубашке и костюме: стильная Рэйчел Вайс на съемках

51-летняя английская актриса Рэйчел Вайс была запечатлена папарацци на съемках в Нью-Йорке.

Актриса снимается в фильме "Мертвые звонари". На днях звезду запечатлели папарацци во время съемок нескольких сцен в районе Челси, на Манхэттене.

Одета Рэйчел была в этот день в черную кейп-накидку, под которой была пудровая шелковая блузка на пуговицах, и в черные брюки с высокой талией. К аутфиту звезда подобрала черные туфли с квадратными носами на устойчивых каблуках.

Рэйчел Вайс / Getty Images

Ее образ также дополняло несколько золотых колец на пальцах, солнцезащитные очки в золотой оправе, легкий макияж на лице, а длинные густые волосы актриса просто распустила.

Рэйчел Вайс давно не появлялась на публике. Длительный карантин не способствовал светской жизни. К тому же у Вайс и Дэниэла Крейга в 2018 году родился первый общий ребенок. Так что актрисе точно было чем заняться дома.

Рэйчел Вайс и Дэниель Крэйг / Getty Images

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