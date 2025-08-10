- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 859
- Время на прочтение
- 1 мин
В пудровой шляпе и вьетнамках: Дженнифер Энистон в повседневном образе появилась в Нью-Йорке
56-летняя актриса не хотела привлекать внимание фотографов, поэтому спряталась под шляпой и черными очками.
Дженнифер Энистон попала в объективы папарацци на Манхэттене в Нью-Йорке. Она вышла в свет в повседневном аутфите.
Актриса была одета в черный топ, сверху которого на одну сторону накинула шаль графитового оттенка, и в укороченные брюки цвета слоновой кости. Наряд Дженнифер скомбинировала с любимой моделью обуви - кожаными коричневыми вьетнамками.
Свой лук Энистон дополнила пудровой шляпой, из-под которой выглядывала прическа с локонами, черными солнцезащитными очками и черной кожаной сумкой тоут от бренда The Row. На шее у звезды висела цепочка с подвеской и оптические очки, руки она украсила браслетами. Белый маникюр завершил лук Джен.
Напомним, ранее Дженнифер Энистон попала под прицел папарацци в сопровождении бойфренда.