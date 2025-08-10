ТСН в социальных сетях

В пудровой шляпе и вьетнамках: Дженнифер Энистон в повседневном образе появилась в Нью-Йорке

56-летняя актриса не хотела привлекать внимание фотографов, поэтому спряталась под шляпой и черными очками.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Дженнифер Энистон попала в объективы папарацци на Манхэттене в Нью-Йорке. Она вышла в свет в повседневном аутфите.

Актриса была одета в черный топ, сверху которого на одну сторону накинула шаль графитового оттенка, и в укороченные брюки цвета слоновой кости. Наряд Дженнифер скомбинировала с любимой моделью обуви - кожаными коричневыми вьетнамками.

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Свой лук Энистон дополнила пудровой шляпой, из-под которой выглядывала прическа с локонами, черными солнцезащитными очками и черной кожаной сумкой тоут от бренда The Row. На шее у звезды висела цепочка с подвеской и оптические очки, руки она украсила браслетами. Белый маникюр завершил лук Джен.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон попала под прицел папарацци в сопровождении бойфренда.

