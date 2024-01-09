В пуховике и шапке-бини: Эмили Ратажковски сходила на прогулку

На днях 32-летнюю Ратажковски снова сфотографировали в Нью-Йорке. Модель и актриса в этот раз выбрала образ в спортивном стиле. На Эмили был короткий черный пуховик, серые спортивные штаны и серые кроссовки. Девушка была в красной шапке-бини, черных солнцезащитных очках прямоугольной формы и в золотых серьгах-кольцах.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход Ратажковски в огромной кожаной куртке сходила в Нью-Йорке за утренним кофе. Звезду часто фотографируют во время прогулок на улице, а иногда Эмили берет с собой и своего паса Коломбо, который остался жить с ней после того, как модель развелась с бывшим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом.

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