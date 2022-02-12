В пуховике-одеяле и кроссовках: жена Хью Джекмана покаталась на электросамокате

Даже звезды любят покататься на самокате по городу.
66-летнюю Деборру-Ли Фернесс сфотографировали папарацци, когда она каталась на электросамокате в Бруклине, Нью-Йорк. Жена Хью Джекмана была одета в вещи в любимом стиле - черные штаны, удлиненную свободную кофту и кроссовки. Утеплилась знаменитость с помощью пуховика-одеяла.
На лице у Деборры-Ли был лаконичный макияж, а волосы она собрала в пучок, но ветер их растрепал.
Снимок на самокате был сделан перед тем, как Деборра-Ли вышла на красную дорожку на Бродвее в элегантном костюме с огромным белым воланом. Знаменитость пришла поддержать своего мужа в день премьеры спектакля "Музыкант" в театре Winter Garden, где Джекман играет главную роль.
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