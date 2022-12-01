В пуховике-одеяле винного цвета: Алисса Милано в объективах фотографов

В этом месяце она отпразднует свое 50-летие, но выглядит все так же хорошо, как и в любимом многими сериале 2000-х.

Звезда популярного сериала "Зачарованные" Алисса Милано попала под прицел папарацци в Нью-Йорке после интервью на программе The View.

Поскольку в "Большом яблоке" сейчас тоже довольно прохладно, 49-летняя актриса решила надеть модный пуховик-одеяло стильного винного оттенка, который сочетала с широкими джинсами и ботинками на высокой платформе.

Под курткой у Алисы был жакет в цветную клетку и бордовая блузка. На лице ей сделали макияж, а волосы уложили в объемную прическу.

Алисса Милано / Фото: Getty Images

В дневном ток-шоу известная актриса рассказала о том, что быть послом UNICEF в течение двадцати последних лет, без сомнения, было ее самой полезной работой в жизни. Также она рассказала о решении продать свою Tesla в знак протеста против Илона Маска.

Днем ранее Алисса посетила благотворительный гала-вечер этой организации и продемонстрировала роскошный образ в бархатном костюме и винтажных украшениях из жемчуга.

Алисса Милано / Фото: Associated Press

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