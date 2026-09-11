В пуховой юбке и грубых сапогах: Серена Уильямс на открытии бутика в Нью-Йорке

Серена Уильямс / © Getty Images

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Серена Уильямс посетила открытие флагманского магазина Moncler на Пятой авеню в Нью-Йорке. Для этого мероприятия 44-летняя бывшая теннисистка выбрала интересный черно-белый наряд.

На ней была необычная белая пуховая юбка А-силуэта длины миди. Она имела объемный стеганый дизайн и по фактуре и конструкции напоминала пуховик.

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Серена Уильямс / © Getty Images

Серена сочетала юбку с контрастным черным укороченным топом на широких бретелях и с квадратным декольте. Он открывал небольшую полоску живота и подчеркивал спортивную фигуру знаменитости.

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К наряду Уильямс подобрала грубые черные кожаные сапоги на тракторной подошве и небольшую светлую сумку с контрастными черными ручками и надписью бренда Moncler.

Свой образ спортсменка дополнила несколькими тонкими цепочками на шее, кольцами с камнями и белыми часами. Ее длинные светлые волосы были уложены мягкими волнами, а макияж она сделала с акцентом на глаза.

Напомним, Серена Уильямс в красном платье со смелым вырезом посетила вечеринку Анны Винтур.

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