В пуловере и юбке с бабочками на пикантном разрезе: Рози Хантингтон-Уайтли на показе Valentino

Фотографы запечатлели мать двоих детей на шоу Valentino. Рози приехала посмотреть коллекцию сезона осень/зима 2024–2025. Перед камерами знаменитость появилась в сером укороченном пуловере, продемонстрировав свой плоский живот, и серой юбке-миди с очень пикантным разрезом с тремя бабочками. Модель обула белые лодочки от Valentino, а в руках держала голубой клатч из кожи тоже от этого же бренда.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Рози распустила и красиво уложила на один бок свои длинные пшеничные волосы, сделала макияж в теплых оттенках и надела массивную золотую цепь на шею. В ушах у модели были серьги.

Также модель уже в другом образе запечатлели по пути на другой показ. Она была в платье, расшитом камнями и бахромой, и в удлиненной серой рубашке, обута в белые туфли Valentino и с маленьким белым клатчем в руках. Звезда также дополнила свой образ серьгами и цепью на шее, красивым макияжем и укладкой.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

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