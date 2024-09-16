В пурпурном платье без бретелек: Ребел Уилсон презентовала свой режиссерский дебют

44-летняя австралийская актриса в ярком образе появилась на кинофестивале.

Ребел Уилсон продемонстрировала красивый аутфит на премьере своего режиссерского дебюта — фильма The Deb, который состоялся в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

На звезде было элегантное платье по фигуре и без бретелек пурпурного цвета. Наряд имел V-образный декор, прикрепленный к лифу.

Ребел Уилсон / Фото: Getty Images

Уилсон собрала волосы сзади, уложила волной челку и сделала макияж с розовыми тенями. На руке у нее был золотой браслет, а на пальце – кольцо с бриллиантом.

Напомним, Ребел Уилсон на церемонию вручения наград Aacta Awards пришла в черном наряде с рукавами три четверти, V-образным декольте и шелковым поясом.

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