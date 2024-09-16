В пурпурном платье без бретелек: Ребел Уилсон презентовала свой режиссерский дебют

44-летняя австралийская актриса в ярком образе появилась на кинофестивале.
Ребел Уилсон продемонстрировала красивый аутфит на премьере своего режиссерского дебюта — фильма The Deb, который состоялся в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.
На звезде было элегантное платье по фигуре и без бретелек пурпурного цвета. Наряд имел V-образный декор, прикрепленный к лифу.
Уилсон собрала волосы сзади, уложила волной челку и сделала макияж с розовыми тенями. На руке у нее был золотой браслет, а на пальце – кольцо с бриллиантом.
Напомним, Ребел Уилсон на церемонию вручения наград Aacta Awards пришла в черном наряде с рукавами три четверти, V-образным декольте и шелковым поясом.
Читайте также:
- Любит яркий наряд: актриса Ребел Уилсон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке
- Это сложнее, чем думала: Ребел Уилсон рассказала о первых трудностях материнства
- Имеет отличный вид: похудела Ребел Уилсон сходила со своей девушкой на теннисный турнир