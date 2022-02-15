В пушистом кроп-топе без белья: Эльза Хоск показала лук для прогулки

В пушистом кроп-топе без белья: Эльза Хоск показала лук для прогулки

33-летняя шведская модель показала свой практически весенний лук, который выбрала для прогулки по городу.

Эльза Хоск надела короткий мохеровый кардиган, под который не стала надевать бюстгальтер и дополнила образ широкими бежевыми джинсами и цветными кроссовками на шнуровке. В тон брюкам Эльза подобрала маленькую бежевую сумку от Patou на короткой ручке и панаму на голову.

Модель отлично выглядела и в таком аутфите отправилась на прогулку.

(листайте фото вправо)

Носить кроп-топы Эльза Хоск очень любит. Модель совсем недавно сфотографировали папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. В тот раз девушка была одета в трикотажный кроп-топ, широкие джинсы голубого цвета и коричневые ботинки на каблуке. На плече у модели висела та же сумка от Patou, а на голове была меховая шляпа нежно-розового цвета. На лице знаменитость сделала самый трендовый макияж с румянами.

Эльза Хоск / Getty Images

Недавно, 11 февраля 2021, Эльза Хоск и ее возлюбленный Том Дейли отпраздновали первый день рождения свой дочери Тууликки Джоан Дейли.

(листайте фото вправо)

Читайте также: