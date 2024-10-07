В "пушистом" серебристом платье: Кейт Хадсон посетила церемонию American Music Awards

Актриса Кейт Хадсон, которая недавно переквалифицировалась и стала певицей, посетила вручение премии American Music Awards. Мероприятие состоялось в LA Center Studios в Лос-Анджелесе и стало юбилейным - церемония проводится 50 раз подряд.

Выбирая наряд для церемонии, Кейт решила немного поиграть с текстурами. Звезда выбрала "пушистое" платье от бренда Fendi серебряного оттенка из коллекции осень-зима 2023-2024.

Это был наряд в пол и с американской проймой. Образ она дополнила мокрой укладкой, маникюром черного цвета и множеством золотых украшений от David Yurman.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Во время церемонии Кейт выступила в качестве ведущей.

Также мероприятие посетила Мэрайя Кэри. Певица вышла на сцену в гламурном платье от Модного дома Schiaparelli, а также роскошных украшениях с бриллиантами. Она исполнила свой хит 2005 года We Belong Together.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

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