В "пушистом" серебристом платье: Кейт Хадсон посетила церемонию American Music Awards

Звезда надела креативный наряд от кутюр.
Актриса Кейт Хадсон, которая недавно переквалифицировалась и стала певицей, посетила вручение премии American Music Awards. Мероприятие состоялось в LA Center Studios в Лос-Анджелесе и стало юбилейным - церемония проводится 50 раз подряд.
Выбирая наряд для церемонии, Кейт решила немного поиграть с текстурами. Звезда выбрала "пушистое" платье от бренда Fendi серебряного оттенка из коллекции осень-зима 2023-2024.
Это был наряд в пол и с американской проймой. Образ она дополнила мокрой укладкой, маникюром черного цвета и множеством золотых украшений от David Yurman.
Во время церемонии Кейт выступила в качестве ведущей.
Также мероприятие посетила Мэрайя Кэри. Певица вышла на сцену в гламурном платье от Модного дома Schiaparelli, а также роскошных украшениях с бриллиантами. Она исполнила свой хит 2005 года We Belong Together.
Читайте также:
- В двухцветном платье со шлейфом: Кейт Хадсон посетила премьеру фильма на кинофестивале в Торонто
- В кожаных штанах со шнуровками: Кейт Хадсон в стильном луке сходила на шоу
- Блистала в платье с рюшами: Кейт Хадсон посетила церемонию в Беверли-Хиллз