В пушистом топе и брюках цвета шампанского: Джулианна Мур в эффектном луке посетила кинопремьеру

Джулианна Мур / © Getty Images

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Джулианна Мур посетила премьеру фильма «Дебют», которая состоялась в рамках 64-го Нью-Йоркского кинофестиваля в Линкольн-центре. Перед фотографами актриса предстала в эффектном светлом аутфите.

Звезда была одета в объемный топ молочного оттенка, обильно украшенный лоскутками ткани, напоминавшими перья. У него был округлый вырез и широкие рукава до локтей.

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Джулианна Мур / © Getty Images

Топ Мур сочетала с свободными атласными брюками цвета шампанского и белыми туфлями с закругленными носками.

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Джулианна собрала волосы сзади в хвост, нанесла макияж с яркой розово-малиновой помадой и сделала темный маникюр. Лук она дополнила белыми серьгами.

Напомним, Джулианна Мур рассказала об истории создания лавандового свадебного образа.

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