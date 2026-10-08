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- Шоу-бизнес
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В пушистом топе и брюках цвета шампанского: Джулианна Мур в эффектном луке посетила кинопремьеру
Актриса в светлом ансамбле появилась на кинофестивале в Нью-Йорке.
Джулианна Мур посетила премьеру фильма «Дебют», которая состоялась в рамках 64-го Нью-Йоркского кинофестиваля в Линкольн-центре. Перед фотографами актриса предстала в эффектном светлом аутфите.
Звезда была одета в объемный топ молочного оттенка, обильно украшенный лоскутками ткани, напоминавшими перья. У него был округлый вырез и широкие рукава до локтей.
Топ Мур сочетала с свободными атласными брюками цвета шампанского и белыми туфлями с закругленными носками.
Джулианна собрала волосы сзади в хвост, нанесла макияж с яркой розово-малиновой помадой и сделала темный маникюр. Лук она дополнила белыми серьгами.
Напомним, Джулианна Мур рассказала об истории создания лавандового свадебного образа.