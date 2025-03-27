В пушистом топе с бантом: Эллен Помпео пришла в интересном наряде от Prada на премьеру

Эллен Помпео / © Associated Press

Реклама

55-летняя актриса Эллен Помпео, известная в первую очередь по своей игре в медицинском сериале "Анатомия Грей", сейчас активно продвигает новый сериал со своим участием под названием "Хорошая американская семья" (Good American Family). Презентация этого шоу состоялась в Лондоне.

Эллен вышла к фотографам в луке бежевого цвета от Модного дома Prada, который включал прямые брюки со складками и оригинальный топ из меха, который на горловине украшал черный бархатный бант.

Эллен Помпео / © Associated Press

Носила актриса этот креативный наряд в сочетании с бежевыми туфлями-лодочками на каблуках и массивным золотым кольцом с камнем. Ее волосы были уложены у небрежные волны, а на лице ей визажисты создали легкий макияж.

Реклама

Эллен Помпео / © Associated Press

На красную дорожку звезда вышла с коллегами по сериалу Марком Дюпласом и Имоджен Фейт.

Эллен Помпео, Марк Дюплас и Имоджен Фейт / © Associated Press

Сериал, в котором сыграла Помпео, основан на реальной истории, которая произошла с американской супружеской парой Кристиной и Майклом Барнетт весной 2010 года. Они удочерили девочку Наталью с карликовостью, которая родилась в Украине в городе Николаеве. Однако спустя несколько лет супруги бросили ее.

Ранее премьера сериала состоялась также в Лос-Анджелесе. На мероприятие Эллен пришла в однотонном длинном белом платье-колонне с одним рукавом.