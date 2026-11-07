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- Шоу-бизнес
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В пушистой шубе и кожаной юбке: американская актриса в стильном луке появилась в Нью-Йорке
Анну-Софию Робб фотографы подловили, когда она шла на мероприятие.
Анну-Софию Робб папарацци запечаилели на улице Нью-Йорка. Актриса улыбалась фотографам и продемонстрировала стильный аутфит.
На ней была короткая пушистая коричневая шуба с объемными рукавами и высоким воротником, а также черная кожаная юбка с разрезом спереди.
К наряду Робб подобрала черные мюли с открытыми носками и на шпильках. На лице у нее были чкрные солнцезащитные очки. Анна-София распустила волосы и сделала макияж с нюдовой помадой.
Напомним, Анна-София Робб на премьере фильма «Я — Рокки» в Филадельфии сияла в прозрачном кружевном платье с фигурным подолом.
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