В пушистой шубе и кожаной юбке: американская актриса в стильном луке появилась в Нью-Йорке

Анна-София Робб / © Getty Images

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Анну-Софию Робб папарацци запечаилели на улице Нью-Йорка. Актриса улыбалась фотографам и продемонстрировала стильный аутфит.

На ней была короткая пушистая коричневая шуба с объемными рукавами и высоким воротником, а также черная кожаная юбка с разрезом спереди.

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Анна-София Робб / © Getty Images

К наряду Робб подобрала черные мюли с открытыми носками и на шпильках. На лице у нее были чкрные солнцезащитные очки. Анна-София распустила волосы и сделала макияж с нюдовой помадой.

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Напомним, Анна-София Робб на премьере фильма «Я — Рокки» в Филадельфии сияла в прозрачном кружевном платье с фигурным подолом.

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