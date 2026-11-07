ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

В пушистой шубе и кожаной юбке: американская актриса в стильном луке появилась в Нью-Йорке

Анну-Софию Робб фотографы подловили, когда она шла на мероприятие.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Анна-София Робб

Анна-София Робб / © Getty Images

Анну-Софию Робб папарацци запечаилели на улице Нью-Йорка. Актриса улыбалась фотографам и продемонстрировала стильный аутфит.

На ней была короткая пушистая коричневая шуба с объемными рукавами и высоким воротником, а также черная кожаная юбка с разрезом спереди.

Анна-София Робб / © Getty Images

Анна-София Робб / © Getty Images

К наряду Робб подобрала черные мюли с открытыми носками и на шпильках. На лице у нее были чкрные солнцезащитные очки. Анна-София распустила волосы и сделала макияж с нюдовой помадой.

Напомним, Анна-София Робб на премьере фильма «Я — Рокки» в Филадельфии сияла в прозрачном кружевном платье с фигурным подолом.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie