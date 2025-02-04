В пушистой шубе и с голыми ногами: Аню Тейлор-Джой заметили папарацци в Нью-Йорке

Актрису Аню Тейлор-Джой подловили фотографы, когда она шла к своей машине в Нью-Йорке. Звезда выглядела гламурно и эффектно в огромной и пушистой шубе от бренда Alexander McQueen.

Эта теплая верхняя одежда имела длинный ворс бежевого цвета, а носила Аня ее с очень короткой бежевой юбкой. Также на девушке были туфли на высоких каблуках от бренда Christian Louboutin, которые подчеркивали ее стройные голые ноги. На лице у девушки был легкий дневной макияж, а волосы она распустила и только заплела тонкую косичку сбоку. Не хватало в образе только сумки, но, возможно, она просто не попала в кадр.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

В свет она вышла ради продвижение нового фильма со своим участием "Ущелье". Это научно-фантастический экшн, который должен выйти уже в феврале.

Напомним, что ранее Аня появилась на Неделе моды в Париже. Она продемонстрировала образ в черном боди и юбке с бахромой на показе кутюрной коллекции сезона весна-лето 2025 бренда Christian Dior.

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