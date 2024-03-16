В пушистой шубе, кроссовках и с пучком на голове: Дженнифер Лопес в объективах папарацци

54-летняя артистка в комфортном луке приехала по делам.

Папарацци подловили очередной выход Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе. Поп-дива вышла из своей машины в стильном образе.

На ней была пушистая короткая шуба из искусственного меха, спортивный костюм графитового оттенка, состоявший из толстовки и джоггеров, белая водолазка, а также бежевые кроссовки.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Джен собрала волосы в высокий пучок, надела на лицо солнцезащитные очки, в ушах были золотые серьги-кольца. В руках она держала белую сумку Birkin Hermès.

Напомним, в прошлый раз Джей Ло вышла в свет в белом костюме и шарфе с помпонами.

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