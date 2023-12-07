В пышном красном платье с рюшами: 23-летняя Холли Бейли блистала на премьере фильма

Ее наряд выглядел очень гламурно, а дополнила она его ярким макияжем.
Красный цвет стал настоящим хитом сезона и многие звезды активно выбирают его на светские мероприятия. Не прошла мимо этого оттенка и 23-летняя Холли Бейли и появилась в нем на премьере фильма "Цвет лиловый" в Лос-Анджелесе.
На девушке был наряд А-силуэта с пышной юбкой и атласным топом, который дополняла бретелька-халтер.
Юбка платья была завышеной, многослойной и украшена небольшими рюшами.
Образ Холли дополнила серьгами с красными камнями, винной помадой, которая сочеталась по цвету с ее платьем, а также прической с множеством длинных косичек. Ногти актриса также накрасила красным.
Картина, в которой снялась девушка, стала новой экранизацией книги писательницы Элис Уокер с одноименным названием. Фильм рассказывает историю афроамериканской девушки и ее сестры, их жизни с деспотичным отцом, мужем и другими трудностями жизни.
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