В пышном парике и с откровенным декольте: Рита Ора перевоплотилась в легендарную Долли Партон на Хэллоуин

Рита Ора / © Getty Images

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Рита Ора посетила хэллоуинскую вечеринку Unemployed X The Frankie Shop Dolly Lives! в Нью-Йорке. Для праздника артистка примерила образ легендарной кантри певицы Долли Партон.

Рита надела голубо-синюю укороченную рубашку с рукавами длиной три четверти, которую завязала узлом под грудью. На ней также был бирюзовый бюстгальтер, который подчеркивал ее пышное декольте.

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Рита Ора / © Getty Images

Верх звезда сочетала с синими прямыми джинсами и красным ремнем с металлическим декором и большой пряжкой. К нему Ора подобрала красные лакированные туфли с заостренным носком и золотистой фурнитурой.

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Главным акцентом перевоплощения стал объемный светлый парик с челкой и длинными волнистыми прядями. Певица также сделала яркий макияж с голубыми тенями, черными стрелками, розовыми румянами и темно-бежевой помадой. А еще у нее был красный маникюр.

Рита украсила уши интересными длинными черными серьгами с разноцветными камнями, массивными браслетами и кольцами. На плече у нее висела маленькая черная сумочка с тиснением под кожу крокодила.

Напомним, Рита Ора в платье из питоновой кожи с открытой спиной позировала на благотворительном вечере.

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