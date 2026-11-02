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В пышном парике и с откровенным декольте: Рита Ора перевоплотилась в легендарную Долли Партон на Хэллоуин
Певица появилась на пати в честь Хэллоуина в ярком аутфите.
Рита Ора посетила хэллоуинскую вечеринку Unemployed X The Frankie Shop Dolly Lives! в Нью-Йорке. Для праздника артистка примерила образ легендарной кантри певицы Долли Партон.
Рита надела голубо-синюю укороченную рубашку с рукавами длиной три четверти, которую завязала узлом под грудью. На ней также был бирюзовый бюстгальтер, который подчеркивал ее пышное декольте.
Верх звезда сочетала с синими прямыми джинсами и красным ремнем с металлическим декором и большой пряжкой. К нему Ора подобрала красные лакированные туфли с заостренным носком и золотистой фурнитурой.
Главным акцентом перевоплощения стал объемный светлый парик с челкой и длинными волнистыми прядями. Певица также сделала яркий макияж с голубыми тенями, черными стрелками, розовыми румянами и темно-бежевой помадой. А еще у нее был красный маникюр.
Рита украсила уши интересными длинными черными серьгами с разноцветными камнями, массивными браслетами и кольцами. На плече у нее висела маленькая черная сумочка с тиснением под кожу крокодила.
Напомним, Рита Ора в платье из питоновой кожи с открытой спиной позировала на благотворительном вечере.