В пышном платье и с бантиком в волосах: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" в образе принцессы снялась в фотосессии

В пышном платье и с бантиком в волосах: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" в образе принцессы снялась в фотосессии

Девушка примерила нежный и романтический аутфит.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" – снялась в новой интересной фотосессии, в которой она предстала в романтическом образе принцессы.

На снимках девушка запечатлена спиной к фотокамере на фоне цветов. Одета она в светло-персиковое корсетное платье с пышной юбкой и обнаженными плечами.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Ее волосы уложены в локоны и украшены персиковым бантиком. Такая прическа выглядит очень мило.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

В подписи Юлия поделилась размышлениями о своих желаниях, понимании себя и о предательстве:

"Я предала себя… Если тебя когда-либо предавали, знай: сначала ты предала себя сама, а уж потом твоему примеру последовали остальные. Предать себя – это думать, что все, что происходит с тобой, абсолютно неважно, ты и твое мнение абсолютно не важны. Выяснилось, что я всю жизнь предавала себя, отказывалась от своего внутреннего Я и попросту стыдилась его.

После работы над собой только сейчас я начала разворачиваться лицом к себе, принимать собственную жизнь, слушать свое тело, доверять себе и своему внутреннему компасу. Задавать себе вопросы: Что я хочу? Как я хочу? Мне это навязали или это действительно мое желание?

Пройдя этот путь, сейчас я хочу обратиться к ТЕБЕ…Позволь себе оставаться собой, чего бы тебе это ни стоило. Оставайся верной своим мыслям и эмоциях. Люби и одобряй себя сама. И никогда не предавай себя…"

Читайте также:

Смело: финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" без бюстгальтера предстала в фотосессии

Обнаженная и в краске: победительница "Холостяка-10" показала откровенное фото

В сексуальном белье: обольстительная финалистка "Холостяка-10" показала фигуру и прочла свою интимную поэзию

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку