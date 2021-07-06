В пышном платье и с бордовой помадой: Джессика Честейн похвасталась элегантным луком в Каннах

В пышном платье и с бордовой помадой: Джессика Честейн похвасталась элегантным луком в Каннах

44-летняя актриса блистала на красной дорожке Лазурного побережья в красивом вечернем наряде.

Сегодня, 6 июля, на Лазурном побережье открылся 74-й международный Каннский кинофестиваль. Стартовал он с музыкального фильма "Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса.

Мероприятие посетила Джессика Честейн. Актриса была одета в элегантное черное платье макси, без бретелек и с пышной юбкой с волнистыми черными линиями из бархата.

Джессика Честейн / Associated Press

Аутфит звезда дополнила ожерельем с бриллиантами и рубинами. Рыжие волосы Джессика собрала в хвост и накрутила, волнистую челку уложила на одну сторону. Актриса сделала макияж с акцентом на бордовой помаде. Лук она завершила малиновым маникюром.

Джессика Честейн / Associated Press

Джессика Честейн / Associated Press

К слову, в этом году Джессика вручит награду Trophée Chopard, которая ежегодно присуждается многообещающим дебютантам в рамках Каннского кинофестиваля.

А Хелен Миррен выбрала яркий лук, в котором точно не осталась незамеченной. Она блистала в легком банановом платье длинны миди, которое отлично подчеркнуло ее осиную талию.

Хелен Миррен / Associated Press

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74-й Каннский кинофестиваль (21 фото)

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