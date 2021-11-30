В пышном платье с цветами и красных перчатках: Эльза Хоск на церемонии

В пышном платье с цветами и красных перчатках: Эльза Хоск на церемонии

Шведская модель Эльза Хоск тоже приехала в Лондон, чтобы вчера посетить церемонию вручения наград за достижения в модной индустрии Fashion Awards 2021.

На дорожку в Королевском Альберт-холле Эльза вышла в объемном черном платье без бретелек, со шлейфом и цветочным принтом и в длинных вишнево-красных перчатках от Richard Quinn. Светлые волосы Эльза собрала в низкий хвост с боковым пробором, а также сделала макияж в теплых нюдовых оттенках.

Эльза Хоск / Getty Images

В Instagram Эльза запостила больше фотографий своего яркого образа и написала: "Изготовленное на заказ @richardquinn для церемонии вручения награды British Fashion Awards. Поздравляю всех победителей и номинантов… Вчерашний вечер был похож на праздник моды, наиболее инклюзивный и осознанный, и на это было приятно смотреть. Почетно присутствовать", - подписала фотографии модель.

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Образ модели дополняли ярко-красные туфли на шпильке от Jimmy Choo, которые после церемонии Хоск сняла и несла в руках, щеголяя по улице босиком. Фото можете увидеть здесь.

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