В пышном платье с листьями на груди: Кайя Гербер блистала в Метрополитен-музее

В пышном платье с листьями на груди: Кайя Гербер блистала в Метрополитен-музее

20-летняя дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера – Кайя, вчера ночью присутствовала на ежегодном Met Gala 2021.

Девушка приехала в Метрополитен-музей в Нью-Йорке в красивом черном платье от Oscar de la Renta с пикантным лифом с отделкой из листьев. На тонкой фигуре Кайи платье сидело отлично, к наряду Гербер подобрала черные туфли-лодочки на каблуках.

Кайя Гербер / Associated Press

Кайя сделала прическу в духе старого Голливуда, скромный макияж и обошлась совсем без украшений. На ее запястье были лишь часы с черным ремешком, а в ушах – лаконичные серьги.

Кайя Гербер / Associated Press

Кайя Гербер / Associated Press

Образ в черном цвете выбрала также звезда реалити Ким Кардашьян. На ней было платье со шлейфом и маска от Balenciaga. Образ дополняли чулки-ботфорты на каблуках и высокие перчатки.

Ким Кардашьян / Associated Press

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