В пышном платье с обнаженной спиной: леди Виктория Херви впечатлила еще одним образом

Британская аристократка леди Виктория Херви зачастила на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Вчера перед показом фильма "История моей жены" леди Виктория вышла на дорожку в блестящем розовом платье с пышным подолом, серебристыми узорами и россыпью страз. У наряда был интересный крой на декольте, а спина была обнаженной.
44-летняя красавица дополнила вечерний выход романтичными кудрями, серьгами в форме полумесяцев и лаконичным браслетом. Черты лица Виктории Херви подчеркивал аккуратный макияж.
Это не первый образ знаменитости на Каннском кинофестивале. Но все предыдущие образы британки были сверхоткровенными. Виктория даже выходила на дорожку в "голом" платье.
Напомним, на фотоколе этого фильма появилась одна из актрисы, сыгравших в картине. 21-летняя швейцарская звезда Луна Ведлер вышла к фотографам в босоножках на несколько размеров больше и оверсайс-аутфите, который не очень гармонично смотрелся на ней.
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