В пышном платье с оборками и плиссировкой: Виктория Сильвстедт на открытии Каннского кинофестиваля

Для своего появления на красной дорожке главного кинофестиваля Франции она выбрала платье в фасоне, который уже носила нанее.
Во вторник, 16 мая, на Лазурном берегу Франции стартовал 76-й Каннский международный кинофестиваль, который продлится целых 12 дней. Среди представленных на конкурс 21 картины, семь сняты режиссерами-женщинами, также в этом году фестиваль впервые пройдет при президенте-женщине - Айрис Кноблох.
Одной из гостей фестиваля в день открытия уже традиционно стала шведская модель и телеведущая Виктория Сильвстедт.
48-летняя звезда появилась на красной дорожке в пышном желтом платье без бретелек от французского бренда Christophe Guillarme.
Наряд был многослойным и полностью состоял из плиссированных оборок, а вот дополняли ее роскошный вечерний образ бриллиантовые украшения от Helene Joy.
Но образом Виктория не удивила. Это платье очень похоже по дизайну на то, которое она надевала на фестиваль в 2021 году.
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