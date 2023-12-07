С чокером-цветком на шее и прозрачном платье: Эмма Стоун появилась на премьере фильма

Звезда фильма-мюзикла "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун посетила премьеру картины "Бедняжки", которая состоялась в нью-йоркском кинотеатре DGA. Фильм является экранизацией одноименного романа Аласдера Грея и Эмма в нем исполнила главную роль.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Перед камерами звезда позировала в желтом платье от Модного дома Louis Vuitton с "голым" эффектом, поскольку у наряда были прозрачные вставки из сетчатой ткани.

Также в декоре наряда присутствовали серебристые камни, бусины и небольшая бахрома. Прозрачная вставка на платье спереди создавала эффект глубокого декольте.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Образ Эмма дополнила золотистыми босоножками, макияже, молочными маникюром и педикюром, а также гламурным бархатным чокером с большим золотым цветком со стразами.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Но пока Эмма позировала перед камерами в Нью-Йорке, актриса Холли Бейли блистала в красном платье с пышной юбкой и рюшами в Лос-Анджелесе. 23-летняя актриса посетила премьеру фильма "Цвет лиловый".

Читайте также:

Образы актрисы Эммы Стоун (14 фото)