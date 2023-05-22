В пышном платье с воланами и шлейфом: Эшли Грэм на Каннском кинофестивале

35-летняя модель plus-size в роскошном образе сияла на красной дорожке в Каннах.
Эшли Грэм появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Она пришла посмотреть фильм режиссера ДжессикиХаснер "Клуб зеро".
Модель продемонстрировала эффектный образ в серо-голубом пышном платье с воланами и шлейфом, который она продемонстрировала на лестнице.
Линия плеч была открытой, что придавало образу сексуальности. Платье позволило Грэм демонстрировать свои ноги. Обута она была в черные замшевые босоножки.
Эшли сделала элегантную прическу, вечерний макияж, бледно-розовый маникюр и дополнила лук бриллиантовыми драгоценностями: колье и серьгами.
Напомним, Эшли Грэм в черном обтягивающем платье с затяжками на плечах посетила гала-концерт Time100, посвященный 100 самым влиятельным людям мира.
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