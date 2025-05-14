В пышном вечернем платье: звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев устроила фотосессию в супермаркете

Нина Добрев

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36-летняя канадская актриса болгарского происхождения широко известная всем по сериалу «Дневники вампира», — Нина Добрев — посетила весенний гала-концерт New York City Ballet 2025, который состоялся в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Она вышла на красную дорожку в пышном цветочном платье оттенка пудры, которое было похоже наряд сказочной принцессы.

Нина Добрев / © Associated Press

Как выяснилось, после мероприятия актриса не пошла домой отдыхать, а устроила фотосессию в супермаркете и на улицах Нью-Йорка.

Нина Добрев

Нина в пышном наряде позировала у витрины в магазине и ела пиццу с подругой сидя прямо на тротуаре.

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Нина Добрев

Нина Добрев

А также слилась в поцелуе со своим женихом — трехкратным олимпийским чемпионом, американским сноубордистом Шоном Уайтом, который недавно сделал ей предложение и преподнес кольцо с бриллиантом в пять карат.

Нина Добрев с женихом

Ранее, напомним, Нина Добрев показала свою маму и удивила их сходство. Они выглядят как двойники.