В пышной юбке и креативном топе: Кейт Бекинсэйл в необычном наряде посетила церемонию

Во время этого мероприятия Кейт Бекинсейл вышла на сцену, чтобы назвать имя одного из лауреатов премии.

На Кейт в тот день было гламурное черное платье необычного дизайна. Наряд как будто сделан из двух частей - креативного топа и пышной бальной юбки. Живот у актрисы был обнажен, но на самом деле обе части платья были скреплены между собой тонкой, практически незаметной сеткой.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

Платье выполнено из множества мелких складок ткани, юбка у него была асимметричной и на талии украшена стразами и камнями. Этот наряд актриса дополнила ярким макияжем, маникюром с леопардовым принтом, а также сверкающими украшениями с камнями. Прическу Кейт сделала свою любимую - собрала волосы в высокий хвост.

Платья подобного стиля и прически Кейт в последние несколько лет сделала основной составляющей своего образа и практически на всех мероприятиях появляется именно так. Также ее часто можно увидеть с бантом в волосах.

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