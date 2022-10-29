В пышной юбке и кропнутом жакете: супермодель Коко Роша вышла в свет с маленькой дочерью

Модель и ее маленькая спутница выглядели очень элегантно.

Канадская супермодель Коко Роша вышла на красную дорожку осеннего гала-концерта Американского театра балета. Грандиозное событие проходило в Нью-Йорке, а звезда подиума появилась на нем в интересном наряде - черном платье от ALIÉTTE с пышной юбкой, состоящей из множества фатиновых оборок, а также необычного верха из гладкой блестящей ткани.

Коко Роша / Фото: Associated Press

У платья было еще глубокое V-образное декольте, которое модель решила немного прикрыть кропнутым жакетом оттенка Тиффани. Он был из шелка, имел острые плечи и застегивался на одну пуговицу.

Дополнили ее образ прическа-пучок и макияж с нюдовой помадой, выразительными скулами и накладными ресницами.

Коко Роша / Фото: Associated Press

На мероприятие Коко пришла со своей старшей дочерью Айони. Девочка была в милом белом платье от Maison Ava с вышивкой бисером, пышной юбкой и рукавами, а также в туфлях со стразами.

Коко Роша / Фото: Associated Press

В Instagram модель поделилась видео, как показывает своей дочери, как она работала моделью в 14 лет и ходила по подиуму.

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