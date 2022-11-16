В пышной юбке из фатина и косухе: Мила Кунис появилась перед камерами в Лос-Анджелесе

Для своего появления на мероприятии актриса надела стильный наряд от американского дизайнера.

Мила Кунис посетила празднование выхода 400-й серии сериала "Гриффины" в Fox Studio. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе.

Перед камерами звезда появилась в пышной черной юбке из фатина от бренда Brandon Maxwell, которую сочетала с водолазкой и коричневой замшевой косухой, тоже от Brandon Maxwell.

Образ актриса дополнила черным маникюром, макияжем с коричневыми тенями, а волосы распустила.

Мила Кунис / Фото: Getty Images

Это мероприятие Мила посетила, поскольку в команде мультипликационного сериала работает с 1999 года, где озвучивает Мег Гриффин. За озвучку этого персонажа актриса была номинирована на премию "Энни" в 2007 году. Также Мила озвучила Мег в видеоигре Family Guy Video Game! и полнометражном мультфильме "Стьюи Гриффин: Нерассказанная история".

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