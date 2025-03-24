В "рабочей" куртке и туфлях цвета бургунди: папарацци подловили Рианну в Лос-Анджелесе

37-летняя поп-дива любит носить объемные наряды, скрывающие ее фигуру.
Рианна попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Поп-дива, как всегда, выглядела стильно.
На ней была черная объемная "рабочая" куртка с большими накладными карманами, из-под которой выглядывал топ цвета бургунди с глубоким декольте. Верх Рири скомбинировал с синими широкими джинсами и остроносыми туфлями цвета бургунди.
Рианна надела черный парик к плечам, большие очки с оранжевыми линзами в черной оправе и украсила шею массивными золотыми цепочками с бриллиантами и круглой подвеской с первой буквой ее имени. Губы она накрасила помадой темно-гранатового оттенка.
Напомним, Рианна в легком муслинном платье от Dior со шлейфом засветила ягодицы на обложке глянца.
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