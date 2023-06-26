В радужном платье и с милым рюкзаком на спине: Пэрис Хилтон сфотографировали папарацци

Как обычно ее наряд не обошелся дез стразов и высоких каблуков.

Самая гламурная блондинка Голливуда - 42-летняя Пэрис Хилтон - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда направлялась на мероприятие. Звезда также является диджеем, поэтому выступила на Dreamland Pride.

На Пэрис было яркое радужное мини-платье полностью усыпанное стразами, наряд напоминал флаг ЛГБТ. Также платье имело бретельку-халтер, небольшую драпировку на декольте и открытую спину.

Дополнили этот эффектный наряд высокая прическа-хвост, солнцезащитные очки, макияж, который был как-всегда идеальный, гламурные розовые ботильоны на каблуках со стразами и перчатки без пальцев.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

На спине у светской львицы был милый розовый рюкзак от Chanel.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Этот образ перекликался с культовым платьем Пэрис, который она надевала на свое 21-летие. Платье-кольчуга было настолько эффектным и необычным, что стало каноническим и Хилтон сделала его своей фишкой и часто воссоздает в разных стилях.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

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