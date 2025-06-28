В радужном платье с цветами: королева Рания продемонстрировало милое платье на свадьбе миллиардера

Королева Рания / © Associated Press

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Королева Иордании Рания прибыла в Венецию, чтобы посетить свадьбу года — на роскошной церемонии в итальянском городе женился американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес.

Королеву сфотографировали папарацци, когда она выходила из отеля и садилась в водное такси, чтобы отправится на праздник. 54-летняя Рания выбрала для свадебное церемонии нежное и милое радужное платье от Armani Prive из кутюрной коллекции весна-лето 2025.

Королева Рания / © Getty Images

Наряд подчеркивал фигуру и не имел бретелек, поэтому плечи Ее Величество прикрыла накидкой красивого пастельного зеленого цвета. Также в ее руке был клатч, а завершали этот праздничный наряд бриллианты, красивая прическа, маникюр и макияж.

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В Италию королева Иордании взяла с собой старшего сына-наследника и с невесткой и внучкой, а также свою дочь — принцессу Иман. 28-летняя девушка появилась на празднике миллиардера в зеленом платье от Oscar de la Renta и серьгах от FerriFirenze, которые одолжила у матери.

Королева Рания, принцесса Иман и Джамиль Термиотис (слева) — муж Иман / © Getty Images