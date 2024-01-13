В расстегнутом жакете и без бюстгальтера: звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью продемонстрировала лук с пикантным акцентом

28-летняя актриса часто выходит в свет без белья.

Звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью посетила состоявшуюся в Беверли-Хиллз церемонию вручения премии Американского киноинститута AFI Awards.

На красной дорожке актриса предстала в стильном аутфите с пикантным акцентом. На ней был белый костюм от бренда Stella McCartney, состоявший из укороченного жакета и брюк-палаццо со стрелками.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Пуговицы жакета Пью застегнула лишь до половины и была без бюстгальтера – это выглядело соблазнительно. Она также сверкнула плоским животом.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Образ Флоренс дополнила клатчем-футляром цвета металлик, серебряными серьгами-кольцами, пирсингом в носу, кольцами с камнями, макияжем с персиковыми тенями и стильной укладкой.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Напомним, Флоренс Пью в романтичном платье с баской пришла на премию Governors Awards.

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