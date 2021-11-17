В расстегнутой прозрачной рубашке: Джаред Лето на вечернем шоу

Образы знаменитости всегда удивляют смелостью и экстравагантностью.

49-летний актер и певец Джаред Лето не перестает удивлять своими нарядами. Например, вчера он успел посетить сразу два мероприятия в Нью-Йорке: Ночное шоу с Джимми Фэллоном и премьерный показ фильма "Дом Гуччи".

Джаред Лето / Associated Press

Если на премьере актер появился в горчичном костюме, блестящем гольфе и огромной шубе, то вот для эфира развлекательного шоу выбрал хоть и более сдержанный, но не менее эффектный наряд. Актер надел полупрозрачную черную рубашку с узором, которую расстегнул на груди, а также брюки и пиджак. Шею Джареда украшала цепочка с подвеской.

Джаред Лето / Getty Images

В фильме "Дом Гуччи" Джаред сыграет роль Паоло Гуччи - итальянского бизнесмена и модельера, который был одно время главным дизайнером и вице-президентом Gucci. Паоло был также двоюродным братом Маурицио Гуччи.

Джаред Лето / Getty Images

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