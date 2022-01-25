В расстегнутой рубашке и ботильйонах: Кристен Стюарт посетила шоу в Нью-Йорке

В расстегнутой рубашке и ботильйонах: Кристен Стюарт посетила шоу в Нью-Йорке

Актриса недавно вернулась из Диснейленда, где отдыхала с друзьями.

Кристен Стюарт посетила вчера вечером "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" в Нью-Йорке и направляясь на эфир попала под прицел папарацци.

Стюарт выглядела шикарно, надев белую расстегнутую рубашку, под которой была белая майка и черные укороченные брюки с лентами в виде подтяжек. Кристен была в белых ботильйонах на каблуках с черным носком и шнуровкой.

Светлые волосы актрисы были собраны в небрежный пучок сзади, а челка спереди закрывала части лица. Образ Кристнен также дополняло несколько массивных цепей на шее и белые часы на запястье левой руки.

Кристен Стюарт / Getty Images

В последние месяцы Кристен Стюарт получила довольно много внимания из-за своей роли в фильме "Спенсер" - биографической ленте о принцессе Уэльской Диане, в котором Кристен сыграла главную роль.

Кристен Стюарт с режиссером фильма "Спенсер" Пабло Ларраином / Associated Press

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