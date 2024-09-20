В расстегнутой рубашке и платье с глубоким декольте: девушка Леонардо Ди Каприо вышла на подиум в Милане

В Милане стартовала Неделя моды, и среди тех, кто презентовал публике коллекцию весна-лето 2025, был бренд Max Mara. Как раз на его показе и вышла на подиум 26-летняя итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетти. Девушке выпала честь открыть и закрыть показ.

В начале шоу она появилась в шоколадном костюме, состоящем из укороченной куртки-жакета и макси-юбки. Из расстегнутой белой рубашки выглядывал черный бюстгальтер.

Коллекция Max Mara весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

А закрывала шоу Виттория в белом платье с халтером, глубоким декольте и высоким разрезом, а также с черным тонким поясом на талии. Черные босоножки на каблуках завершали ее образ.

Коллекция Max Mara весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Вообще, в коллекции было много монохромных нарядов и носибельных цветов. Яркого в коллекции не было, а цветовая гамма включала: черный, синий, белый, кремовый и бежевый оттенки.

Напомним, ранее Виттория Черетти продемонстрировала красивый образ в платье от польского бренда. Итальянка показала, в чем отпраздновала свой 26-й день рождения.

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