В расстегнутой рубашке и юбке-карандаш: Кейт Мосс посетила показ Tom Ford

Кейт Мосс / © Getty Images

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52-летняя Мосс посетила показ коллекции Tom Ford сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Париже. Мероприятие прошло на Вандомской площади в Париже.

Кейт Мосс приехала на показ в стильной полосатой рубашке, пуговицы на которой были расстегнуты, под ней было черное нижнее белье. Также она надела черную юбку-карандаш и обула босоножки на высоких шпильках.

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Кейт Мосс / © Getty Images

В руках у Мосс был маленький черный клатч, а на лице черные солнцезащитные очки. Волосы модель распустила и сделала укладку легкими волнами.

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В Париже находится и 24-летняя дочь Кейт – Лила Мосс. Она посещала показ Saint Laurent, куда приехала в эффектном мини-платье черного цвета.

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