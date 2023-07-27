В разноцветном бикини: американская модель продемонстрировала стройную фигуру и сексуальное декольте на пляже

Папарацци подловили американскую модель Джиджи Пэрис во время отдыха на пляже в Майами – она как раз выходила из воды. Звезда купалась в океане, принимала солнечные ванны и гуляла по побережью.

На манекенщице было миниатюрное бикини с разноцветным принтом. Джи продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и сексуальное декольте.

Джиджи Пэрис / Фото: Getty Images

Пэрис, как и полагается на пляже, была без макияжа и с золотыми серьгами-кольцами в ушах. Молочный маникюр завершил ее лук.

Напомним, американская модель Victoria's Secret – Джой Корриган – вышла на прогулку в голубом ромпере и с пикантным декольте, прекрасно подчеркнувшим ее сексуальную и идеальную фигуру.

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