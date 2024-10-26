В разноцветном бикини и с рыжим котом: звезда реалити похвасталась стройной фигурой и красивым бюстом

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – поделилась в Instagram снимками с отдыха.

На них красавица улыбаясь позировала на шезлонге. Одета она была в стильное разноцветное бикини из ткани "жатка", в котором продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и соблазнительное декольте.

Эмма Эрнан/Instagram

У Эрнана была красивая укладка с локонами, насыщенный макияж с черным карандашом на глазах и коричневой помадой на губах и французский маникюр. Уши она украсила прозрачными серьгами-кольцами.

На другой фотографии Эмма держала на руках рыжего кота, которого в шутку назвала одним из своих парней.

Эмма Эрнан/Instagram

"Листайте, чтобы увидеть одного из моих парней", — подписала она фото.

Напомним, ранее Эмма Эрнан в розовом купальнике с кислотно-желтой каймой и металлической фурнитурой с жемчужинами похвасталась идеальным телом.

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