В разноцветном бикини и с рыжим котом: звезда реалити похвасталась стройной фигурой и красивым бюстом

Эмма Эрнан любит фотографироваться в купальниках.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – поделилась в Instagram снимками с отдыха.
На них красавица улыбаясь позировала на шезлонге. Одета она была в стильное разноцветное бикини из ткани "жатка", в котором продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и соблазнительное декольте.
У Эрнана была красивая укладка с локонами, насыщенный макияж с черным карандашом на глазах и коричневой помадой на губах и французский маникюр. Уши она украсила прозрачными серьгами-кольцами.
На другой фотографии Эмма держала на руках рыжего кота, которого в шутку назвала одним из своих парней.
"Листайте, чтобы увидеть одного из моих парней", — подписала она фото.
Напомним, ранее Эмма Эрнан в розовом купальнике с кислотно-желтой каймой и металлической фурнитурой с жемчужинами похвасталась идеальным телом.
Читайте также:
- Во всем белом: звезда реалити в мини-шортах похвасталась упругими ягодицами
- Какие ноги: звезда реалити в мини-платье цвета латте прогулялась по Лос-Анджелесу
- Привлекает внимание: звезда реалити в ярком мини блеснула пышной грудью.