В разноцветном купальнике: 160-килограммовая модель plus-size опубликовала пляжное фото

35-летняя модель показала, как она выглядит сзади.

Американская модель plus-size Анна О'Брайен, вес которой - 160 килограммов, поделилась в Instagram новой фотографией с отдыха в Пуэрто-Рико.

Анна позировала на побережье океана спиной к фотокамере в разноцветном купальнике.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

Модель не стесняется демонстрировать фолловерам свое неидеальное тело и целлюлит. Она показывает себя настоящей и мотивирует других женщин делать то же самое.

О'Брайен выложила еще одно фото, на котором появилась уже в другом купальнике – горчично-белом. Модель решила сфотографироваться с пуэрто-риканским флагом.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

Читайте также: