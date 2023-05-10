В разноцветном купальнике: 160-килограммовая модель plus-size опубликовала пляжное фото

35-летняя модель показала, как она выглядит сзади.
Американская модель plus-size Анна О'Брайен, вес которой - 160 килограммов, поделилась в Instagram новой фотографией с отдыха в Пуэрто-Рико.
Анна позировала на побережье океана спиной к фотокамере в разноцветном купальнике.
Модель не стесняется демонстрировать фолловерам свое неидеальное тело и целлюлит. Она показывает себя настоящей и мотивирует других женщин делать то же самое.
О'Брайен выложила еще одно фото, на котором появилась уже в другом купальнике – горчично-белом. Модель решила сфотографироваться с пуэрто-риканским флагом.
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