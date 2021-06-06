В разноцветном купальнике с пикантным декольте: Даша Астафьева соблазнительно позировала на камнях

Певица продемонстрировала сексуальный лук в эффектном купальнике.
Даша Астафьева опубликовала интересный снимок с отдыха. на нем звезда соблазнительно позировала, лежа на камнях. На ней был разноцветный купальник с блестками и сексуальным декольте. Волосы ее были собраны в низкий хвост, а на лице – очки в стильной белой оправе.
"Женская сила в слабости и слабостях, которые она определяет для себя по жизни! Мы же понимаем, что сделать это можно только после того, как женщина узнает и понимает свои возможности", - написала под снимком артистка.
Ранее Даша похвасталась сексуальными формами в коричневом слитном купальнике в гороховый принт.
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